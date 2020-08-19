الأردن يُمدد إغلاق معبر "جابر" الحدودي مع سوريا أسبوعًا

عمان- (د ب أ):

مدد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، إغلاق مركز "جابر" الحدودي مع سورية أسبوعا آخر اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.

وكان حماد قرر الأسبوع الماضي إغلاق المركز في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتم إغلاق المركز بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة به.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد ضرورة أن يجري خلال فترة إغلاق المركز الحدودي إعادة النظر بجميع الإجراءات بمراكز حدود جابر والكرامة والعمري (مع العراق والسعودية) بعد أن "أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأربعاء، عن حماد، قوله إن العمل في مركز حدود العمري ما زال جاريا، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة الموظفين العاملين في المركز بعدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص كورونا.