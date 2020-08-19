أول تعليق سعودي بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

وكالات:

نقلت قناة الإخبارية الرسمية السعودية عن وزير الخارجية في المملكة فيصل بن فرحان قوله إن إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام، فيما يعد أول تعليق من الرياض حول عملية السلام مع إسرائيل في أعقاب الاتفاق بين الأخيرة والإمارات.

كما نقلت القناة عن الوزير قوله إن بلاده ملتزمة بخطة السلام العربية.

ذكرت روسيا اليوم الإخبارية أن خطة السلام العربية أو مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، للسلام في الشرق الأوسط، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا عند حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية.

من جهة أخرى، قال بن فرحان إنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.