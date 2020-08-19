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ماكرون يحث روسيا على دعم الهدوء والحوار في بيلاروسيا

02:58 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
ماكرون يحث روسيا على دعم الهدوء والحوار في بيلاروسيا

إيمانويل ماكرون

باريس- (د ب ا):

حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون روسيا على دعم الهدوء والحوار في بيلاروسيا، طبقا لما ذكره قصر "الإليزيه".

وكان الكرملين يراهن قبل الانتخابات على قدرة رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو على تمديد حكمه لولاية سادسة، بينما سيصبح أيضا اكثر اعتمادا على روسيا، حيث أن أساليبه الصارمة أبعدت الغرب عنه وجعلته عرضة لمطالب موسكو باندماج سياسي واقتصادي أكثر صرامة.

وسعت المعارضة أيضا لطمأنة روسيا بشأن العلاقات المستقبلية، حيث استمرت الإضرابات في مختلف أنحاء البلاد في الكثير من الشركات الحكومية ضد حكم لوكاشينكو.

إيمانويل ماكرون بيلاروسيا رئيس بيلاروسيا

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