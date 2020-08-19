سنغافورة تعلن خلو مهاجع العمال المهاجرين من كورونا

بانكوك- (د ب ا):

أعلنت سلطات سنغافورة خلو شبكة من مهاجع العمال المهاجرين، التي كانت تمثل بؤرة لتفشي فيروس كورونا بين العمال، من الفيروس.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان، الأربعاء: "ابتداء من اليوم، تم الاعلان عن خلو جميع المهاجع من فيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أنه تم السماح لـ 86% من العمال المهاجرين الذين يعيشون في هذه المهاجع بالعودة للعمل، على الرغم من تحذيرها من احتمالية وقوع تفشيات صغيرة.

ويعيش نحو 300 ألف من العمال المهاجرين في مهاجع مزدحمة، مما يسهل انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وقد سجلت سنغافورة 56 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة. وأشارت إحصاءات وزارة الصحة أن نحو 53 ألف شخص تعافوا من الفيروس.

وتم تسجيل أكثر من 53 ألف حالة إصابة بين المهاجرين، معظمهم ينحدرون من دول مثل بنجلاديش وإندونيسيا وميانمار، ويعملون في قطاعات مثل البناء والأمن.

وحظيت سنغافورة بإشادة في المراحل الأولى من تفشي الفيروس، لتطبيقها نظام اختبار وتعقب فعال بين مواطنيها ، حيث تم تسجيل ألف حالة إصابة فقط بحلول شهر أبريل الماضي.

وكانت الحكومة قد فرضت إغلاقا في الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضيين لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وفي ظل انكماش قطاعي التجارة والسياحة، أدى فرض القيود لمواجهة الفيروس لانكماش الاقتصاد بنسبة 13.2 % خلال الربع الثاني من العام.