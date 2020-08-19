النرويج تطرد دبلوماسيًا روسيًا بتهمة التجسس

أوسلو- أ ش أ:

أعلنت النرويج، الأربعاء، طرد دبلوماسي روسيا علي خلفية اتهامه بالتجسس.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، "أبلغنا السفير الروسي أن أحد العاملين في السفارة شخص غير مرغوب فيه، وسيطلب منه مغادرة النرويج، وسيحدث هذا لأنه قام بأعمال لا تتناسب مع وضعه ودوره الدبلوماسي".

وكانت أجهزة الاستخبارات النرويجية، أعلنت في وقت سابق، اعتقال نرويجي يشتبه بأنه سلم روسيا معلومات حساسة عن البلاد.

من جانبها، لم تعلق السفارة الروسية في أوسلو علي هذا الموقف.