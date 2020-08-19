"يلدريم- 6".. تركيا تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

أنقرة- (د ب أ):

أطلقت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، عملية أمنية جديدة ضد مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" بولاية بينغول شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عملية "يلدريم-6" تهدف إلى "إخراج المنظمة الانفصالية بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يُعتقد بأنهم ينشطون في المنطقة".

وأشارت الداخلية التركية، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، إلى مشاركة 700 عنصر من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية.

وكشفت الوزارة أن عمليات "يلدريم 1-2-3-4-5" نجحت في تدمير عدد كبير من مخابئ المنظمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

وتُنصّف منظمة "حزب العمال الكردستاني" نظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.