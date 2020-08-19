السودان: إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه

وكالات:

قررت الحكومة السودانية، الأربعاء، إعفاء المتحدث باسم وزارة الخارجية حيدر بدوي من منصبه، وتكليفه بالعمل فى دائرة أخرى، وذلك على خلفية تصريحات أكد فيها أن الاتصالات قائمة بين الخرطوم وتل أبيب من أجل تطبيع العلاقات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين أكد أن وزارته لم تناقش بأى شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأنها لم تكلف المتحدث الرسمى بالإدلاء بأى تصريح حول هذا الأمر.

وقال إن هذه التصريحات "خلقت وضعا ملتبسا يحتاج إلى توضيح".

وكان بدوي صرّح في وقت سابق بأن "بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل"، وأن "الخرطوم وتل أبيب بحاجة لبعضهما البعض في كثير من الأوجه، وأنه ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل، ونحن لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين، وأن الاتفاق يجب أن يكون قائما على الندية ومصلحة الخرطوم، من دون التضحية بالقيم والثوابت".

وأضاف أن "السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام".