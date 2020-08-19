دبلوماسي صيني بارز يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

سول- (د ب أ):

من المقرر أن يزور الدبلوماسي الصيني البارز، يانج جيتشي مدينة بوسان الكورية الجنوبية، في وقت لاحق هذا الأسبوع، بناء على دعوة من مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، سوه هون، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأعلن المتحدث الرئاسي، كانج مين-سيوك اليوم إن يانج، مدير مكتب الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني سيقوم بزيارة تستمر يومين إلى مدينة بوسان اعتبارا من بعد غد الجمعة.

ومن المقرر أن يجري المسؤول البارز محادثات مع سوه هون يوم السبت المقبل.

وقال كانج إن المسؤولين سيبحثان سبل التعاون فيما يتعلق بجهود مشتركة ضد فيروس كورونا وقضايا عالقة تتعلق بالعلاقات الثنائية وشؤون شبه الجزيرة الكورية.

وصرح مسؤول رئاسي بارز للصحفيين بأن زيارة محتملة لرئيس الصين، شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية سيتم إدراجها أيضا في جدول الأعمال، مضيفا أن الدولتين ناقشتا هذا الأمر.

يذكر أن سول وبكين قد ضغطتا في بادئ الأمر في اتجاه قيام شي بزيارة كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام، لكن وباء كورونا عرقل الجهود ذات الصلة بالزيارة.

وكانت آخر مرة زار فيها يانج كوريا الجنوبية في يوليو 2018 .