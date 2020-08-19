ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 226 ألفاً و914 حالة

برلين - (أ ش أ):

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفعت في البلاد إلى 226 ألفا و914 حالة، وذلك عقب تسجيل 1510 حالات إصابة جديدة.

وأوضح المعهد - حسبما ذكرت إذاعة سويسرا العالمية (سويس إنفو) اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9243 حالة، وذلك عقب تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بكثافة في جميع أنحاء العالم.