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الولايات المتحدة تسجل 44 ألفاً و91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:06 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
الولايات المتحدة تسجل 44 ألفاً و91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى خمسة ملايين و482 ألفا و416 حالة، وذلك عقب تسجيل 44 ألفا و91 حالة إصابة جديدة.
وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 171 ألفا و821 حالة، وذلك عقب تسجيل 1324 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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