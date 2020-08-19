الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 17 إصابة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84888 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 8 حالات في شنجهاي و4 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالتين في كل من مقاطعتي تشجيانج وشنشي وحالة واحدة في مقاطعة شاندونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2339 حالة غادر منها 2127 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 43 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79685 شخصا، مشيرة إلى أن 17093 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 2002 حالة الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض بينها 13 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 345 حالة منها 221 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4560 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 71 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 486 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3677 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و450 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.