تحالف دعم الشرعية باليمن: هناك علاقة وثيقة تربط بين الحوثيين والجماعات الإرهابية

صنعاء - (أ ش أ):

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن هناك علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين الحوثيين والجماعات الإرهابية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الأربعاء - إن "الميليشيات الحوثية حاولت استغلال وقف إطلاق النار لتحقيق تقدم".

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي قد نفى في مقابلة أجراتها قناة (العربية الحدث) معه ادعاءات ميليشيات الحوثي الانقلابية بشأن سيطرتها على مساحات واسعة في محافظة البيضاء، واصفا أن هذه الميليشيات تحاول صرف الأنظار لما يجري لعناصرها من هزائم متتالية في جبهات نهم والجوف والبيضاء والعديد من جبهات القتال.