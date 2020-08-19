جونز هوبكنز : ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 22 مليون حالة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن دول العالم سجلت أكثر من 22 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجامعة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل نحو 800 ألف حالة وفاة حول العالم جراء الإصابة بالفيروس.

ووفقا لإحصاءات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس حول العالم 22 مليونا و54 ألفا و300 حالة إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات 779 ألفا و443 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.