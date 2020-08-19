كوريا الجنوبية تسجل 297 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16 ألفا و58 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس اقترب من الـ 300 إصابة اليوم الأربعاء بسبب انتشار الفيروس خاصة في العاصمة سول وضواحيها.

وأعلنت سلطات الصحة العامة أن العدد سجل أعلى مستوى له منذ يوم 14 أغسطس عندما ظهرت العدوى الجماعية الأخيرة.

وتجاوز العدد التراكمي للإصابات الجديدة ألف إصابة خلال الأيام الستة الماضية. ويتم اكتشاف الإصابات الجديدة في 14 مدينة وإقليما في جميع أنحاء البلاد.

ومن بين الـ 297 إصابة الجديدة، كانت 283 إصابة لانتقال العدوى محليا والـ 14 إصابة المتبقية وافدة من الخارج.في حين ظل عدد الوفيات بكوفيد-19 بدون تغيير عند 306 حالات.