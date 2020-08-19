ترامب يدلي بخطاب لمؤتمر الحزب الجمهوري من البيت الأبيض الأسبوع المقبل
واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيدلي بخطاب سياسي حزبي من البيت الأبيض الأسبوع المقبل للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.
وسيتم ترشيح ترامب رسميا لخوض انتخابات الرئاسة من جانب الحزب الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يدلي بخطاب قبول الترشيح في ختام المؤتمر الذي يستغرق أربعة أيام، والذي سينعقد افتراضيا في الغالب بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكان ترامب أكد خلال زيارة لأريزونا أنه سيدلي بالخطاب من البيت الأبيض غدا الخميس.
وقال إنه سيدلي بالخطاب على الهواء مباشرة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يأتي في المركز الثاني بعد جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، قبيل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.
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