حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 15 مليون حالة
واشنطن - (د ب أ):
تجاوز إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا عتبة الـ15 مليون حالة ليل الثلاثاء/الأربعاء ، وفقا لإحصاءات موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حول العالم.
وأظهرت أرقام الموقع أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 15 مليونا و23580 شخصا ، من إجمالي 22 مليونا و276697 حالة إصابة.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 782975 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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96590
عدد المصابين
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60651
عدد المتعافين
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5173
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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21842782
عدد المصابين
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14570347
عدد المتعافين
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773279
عدد الوفيات
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