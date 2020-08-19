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حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 15 مليون حالة

01:33 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 15 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تجاوز إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا عتبة الـ15 مليون حالة ليل الثلاثاء/الأربعاء ، وفقا لإحصاءات موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حول العالم.

وأظهرت أرقام الموقع أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 15 مليونا و23580 شخصا ، من إجمالي 22 مليونا و276697 حالة إصابة.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 782975 حالة.

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  • 5173

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كورونا فى العالم

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  • 14570347

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