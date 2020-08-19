السعودية: نؤيد كل إجراء يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، في نبأ لها مساء الثلاثاء، أن اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناول دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية.

وأعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعيد، تأييد المملكة لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة.

وشدد على أن الرياض تأكد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران في ما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة سواء التقليدية أو غير التقليدية سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية.