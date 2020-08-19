بعد الإدانة في قضية اغتيال زوجها.. أرملة الحريري: الحكم "تاريخي" لكنه لن يُعيد من رحلوا

وكالات

رحبت أرملة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، نازك الحريري، بالحكم الصادر من المحكمة الدولية الخاصة بلبان بشأن قضية اغتيال زوجها، ووصف الحكم بالتاريخي الذي يعيد البلاد إلى منطق العدالة والمحاسبة الذي صادرته قوى الظلام، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

لكنها قالت إن الحكم لن يعيد من رحلوا.

وتحدثت أرملة الحريري، مع قناة "أم تي في" اللبنانية، مساء اليوم، موجهة التعازي لأسر الضحايا في حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في ٤ أغسطس الجاري، مستذكرة شهداء كثرا سقطوا إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.

وأعربت عن آمالها أن تحقق العدالة لأسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت، حتى يشفي غليل الأهالي الذين لا يعرفون كيف ولماذا سقط أبناؤهم ودمرت المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمدارس؟.

وأضافت: "لا أعلم إن كنت سأسر أو أحزن لهذا اليوم الذي كنا نترقبه كزوجة وأولاد والعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة في لبناننا الحبيب والوطن العربي أجمع والمجتمع الدولي لنعرف من حرض وخطط ونفذ هذه الجريمة التي لا تمت إلى الإنسانية والوطنية بصلة ألا وهي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار.

المحكمة صدرت أخيرا وما أردناها انتقاما، فنحن لا نريد الثأر بل نريد العدالة ومعرفة الحقيقة وإحقاق الحق".

وتابعت: "هذه المحكمة التي تجاوزت الخمسة عشر عامًا قد صدر حكمها أخيرا، ونصبو إلى العدالة الإلهية بإذن الله. ولكن نتساءل من يعيد رفيق العمر إلينا. ومن يعيده ويعيد شهداء هذا الوطن إلى محبيهم؟".

وختمت بالقول: "سأتوكل على الله الذي دائما أتوكل عليه وأستشهد بقوله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

وأدانت المحكمة في هولندا المتهم سليم جميل عياش وبرأت ثلاثة آخرين في المحاكمة التي تناولت الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.

وأعلنت المحكمة سليم عياش مذنبا، فيما تمت تبرئة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

ووُجهت اتهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.