أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

مصادر: الكويت ملتزمة بموقفها من التطبيع بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني

11:30 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
مصادر: الكويت ملتزمة بموقفها من التطبيع بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني

الكويت

الكويت - (د ب أ)

قالت مصادر حكومية كويتية، إن الكويت ملتزمة بموقفها من التطبيع مع إسرائيل، ولم يتغير، موضحة أن هذا الموقف ينطلق من مصالحها الوطنية الثابتة منذ سنين، وبما يحقّق مصالح الشعب الفلسطيني.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، في عددها الصادر غدًا الأربعاء، عن المصادر القول إن موقف الكويت منذ البداية كان وما زال، داعماً للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة والمستويات.

وأصدر 41 نائبًا اليوم الثلاثاء، بيانًا يرفض التطبيع، ويؤكد موقف القيادة الثابت من مناهضة الكيان الصهيوني، ودعم قضية فلسطين العادلة.

وقال النواب في البيان، إن جرائم الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن أن نلغيها أو ننزعها من نفوس أبنائنا، ولا يخفف من فداحتها تطبيع، حيث إن هذا الكيان ما زال يرتكب أبشع الجرائم بحق البشر والشجر، وحتى الحجر.

وأضاف البيان: "أن الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل أي تراجع عن إلتزام حكومة بلاده قضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت تجاه القضية على مر السنين".

الكويت الشعب الفلسطيني تطبيع الإمارات وإسرائيل

الخبر التالى:

ترامب يعلن تأجيل المحادثات الخاصة بالاتفاق التجاري مع الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 163 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة