جوتيريش يدعو المجتمع الدولي لاحترام الحكم في قضية اغتيال الحريري

نيويورك - (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى احترام قرار المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وقال جوتيريش: "الحكم في القضية هو انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة إزاء الجرائم المروعة التي تم ارتكابها في ذلك اليوم".

وأشار الأمين العام إلى "استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان" ودعا الجميع لاحترام قرار المحكمة.

وأدانت المحكمة في هولندا المتهم سليم جميل عياش وبرأت ثلاثة آخرين في المحاكمة التي تناولت الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.