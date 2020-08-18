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دبلوماسيون: بومبيو يزور الأمم المتحدة الخميس سعيًا لعقوبات على إيران

10:49 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
دبلوماسيون: بومبيو يزور الأمم المتحدة الخميس سعيًا لعقوبات على إيران

مايك بومبيو

وكالات

قال دبلوماسيون ومسؤول في الأمم المتحدة، إن من المرجح أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى نيويورك، الخميس المقبل، سعيًا لإعادة فرض كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران والاجتماع مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الدبلوماسيون، إنه "من المرجح أن يجتمع بومبيو مع سفير إندونيسيا في الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ديان ترينسياه دجاني لتقديم الشكوى".

من جهته، قال المسؤول في الأمم المتحدة: "من المقرر أن يجتمع بومبيو أيضا مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش".

وستقدم الولايات المتحدة شكوى لمجلس الأمن على عدم انصياع إيران للاتفاق النووي، في سبيل البدء بعملية إعادة فرض العقوبات، فيما تأتي الشكوى رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

مايك بومبيو إيران وزير الخارجية الأمريكي الأمم المتحدة

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