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البرلمان العربي يرحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال الحريري

10:36 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
البرلمان العربي يرحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال الحريري

الدكتور مشعل بن فهم السلمي

مصر - (أ ش أ)

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء، عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري.

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان الذي ارتكب العمل الإرهابي الجبان إلى المحكمة الدولية الخاصة التي أصدرت الحكم، وذلك تحقيقًا للعدالة ودعمًا لأمن واستقرار لبنان وصونًا لوحدته الوطنية وردعًا للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الارهابية البشعة.

وأكد السُّلمي أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء حيازة الميليشات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.

مشعل بن فهم السُّلمي البرلمان العربي اغتيال الحريري لبنان

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