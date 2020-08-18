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قائد الجيش الليبي يتسلم رسالة هامة من الرئيس السيسي

10:17 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
قائد الجيش الليبي يتسلم رسالة هامة من الرئيس السيسي

المشير خليفة حفتر

وكالات

أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء الثلاثاء، أن مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر اللواء خالد مجاور، سلم رسالة صباح اليوم للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة.

ولم يكشف البيان فحوى وتفاصيل الرسالة، واكتفى بوصفها بالهامة.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب حديث تقارير عن موافقة حكومة فايز السراج على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية.

المشير خليفة حفتر السيسي القوات المسلحة الليبية

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