قائد الجيش الليبي يتسلم رسالة هامة من الرئيس السيسي

وكالات

أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء الثلاثاء، أن مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر اللواء خالد مجاور، سلم رسالة صباح اليوم للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة.

ولم يكشف البيان فحوى وتفاصيل الرسالة، واكتفى بوصفها بالهامة.

#القيادة_العامة

جانب من لقاء القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب / خليفة حفتر .. باللواء / خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية #مصر العربية والوفد المُرافق له ،

صباح اليوم الثلاثاء بمقرّ القيادة العامة#مكتب_اعلام_القادة_العامة #ليبيا pic.twitter.com/CT9ntgUPVn — مكتب الاعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (@AlamAlGhaid) August 18, 2020

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب حديث تقارير عن موافقة حكومة فايز السراج على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية.