مليون شخص يفرون من ديارهم في بوركينا فاسو مع تفاقم الأزمة الإنسانية

واجادوجو - (د ب أ)

وصل عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم في بوركينا فاسو، إلى مليون شخص حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية، التي يغذيها العنف الجهادي بسبب قلة هطول الأمطار والقيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما قال المجلس النرويجي للاجئين.

وقد نزح أكثر من 450 ألف شخص هذا العام بينما سجل مجلس بوركينا فاسو للإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل 184 هجوما على المدنيين، حسبما قالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء. وفي يناير 2019، بلغ عدد النازحين على الصعيد الوطني حوالي 87 ألف نازح.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن بوركينا فاسو سجلت تصاعدا في عنف المتشددين قرب حدودها الشرقية منذ عام 2016، مثل جارتها مالي التي فشلت في طرد المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة منذ عام 2012 على الرغم من عمليات حفظ السلام الضخمة التي تقوم بها الأمم المتحدة .

وقد تسببت عمليات الإعدام والاختطاف وأشكال العنف الأخرى في مقتل 1791 شخصًا هذا العام، وفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، وهى مجموعة مهتمة بجمع البيانات وتحليلها.