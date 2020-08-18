قبرص: مستعدون للتعاون في ترسيم الحدود البحرية مع جيراننا

وكالات

أعلنت قبرص اليوم الثلاثاء، استعدادها للاشتراك مع جيرانها لترسيم الحدود البحرية، وذلك في خضم توتر قائم مع تركيا في شرق البحر المتوسط بشأن السيادة في المياه الغنية بموارد الطاقة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، إن الجزيرة أبرمت اتفاقات بحرية مع مصر وإسرائيل ولبنان ومستعدة لمناقشة تعيين مناطق بحرية مع دول جوار أخرى، دون أن يشير مباشرة إلى تركيا.

وتركيا هي أقرب جار لقبرص والبلد الوحيد الذي ليس بينها وبينه اتفاق باستثناء سوريا التي تمزقها الحرب.

وقال كريستودوليدس "سيكون هذا على أساس القانون الدولي وقانون البحار لعام 1982" في إشارة إلى معاهدة للأمم المتحدة.