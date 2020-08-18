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رويترز: متمردون يعتقلون رئيس مالي

07:34 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
رويترز: متمردون يعتقلون رئيس مالي

إبراهيم أبو بكر كيتا

باماكو - (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية، لوكالة رويترز للأنباء، مساء الثلاثاء، بأن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو.

وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن لها الاتصال بالمتحدث باسم كيتا للتعليق.

وفي وقت سابق، ألقت جماعة مسلحة القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وقالت "فرانس برس" إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.

أبو بكر إبراهيم كيتا متمردون اعتقال رئيس مالي

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