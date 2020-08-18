إسرائيل: إذا كانت حماس تريد الحرب فستحصل عليها
تل أبيب - (د ب أ)
هدد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، قائلاً "إذا كانوا يريدون الحرب، فسيحصلون عليها"، ردًا على سلسلة من البالونات الحارقة التي تم إطلاقها من غزة إلى جنوب إسرائيل.
وقال ريفلين خلال زيارة للمنطقة المحاذية لغزة "على حماس أن تعلم أن هذه ليست لعبة". كما شكر رجال الإطفاء خلال الزيارة على جهودهم السريعة في إخماد الحرائق.
وأطلق فلسطينيون مؤخرًا عشرات البالونات، التي تم لصق زجاجات حارقة أو متفجرات بها، من غزة إلى جنوب إسرائيل، حيث تسببوا في اشتعال النار في حقول زراعية.
وقال الرئيس الإسرائيلي إن الإرهاب باستخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة هو إرهاب مثل أي إرهاب آخر.
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