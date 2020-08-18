ترامب ردّا على ميشيل أوباما: حكومة الرئيس السابق فاسدة

نيويورك - (أ ف ب)

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بغضب بعدما انتقدته ميشيل أوباما، لدى افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي، واصفًا حكومة باراك أوباما بأنها "فاسدة".

وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدات صباحية ساخرة "كانت حكومة أةباما وجو بايدن الأكثر فسادًا في التاريخ. بمجرد اكتشافنا انهم تجسسوا على فريق حملتي الإنتخابية هو أكبر فضيحة سياسية في تاريخ بلادنا. شكرا لكلماتك اللطيفة ميشيل!".

وأضاف "رجاء، ليشرح أحدهم لميشيل أوباما أن دونالد ترامب لما كان في منصبه اليوم في البيت الأبيض لولا أداء زوجها باراك أوباما".

ومفاخرا بأدائه وبتأسيس حكومته "لأفضل اقتصاد في التاريخ"، أكد ترامب أنه "أنقذ ملايين الأرواح" وأنه يعيد بناء "اقتصاد أكثر قوة من قبل".

وتابع "زاد عدد الوظائف وبلغ مؤشر ناسداك مستويات قياسية والباقي آت! تريثوا وراقبوا".

وانتقد ترامب كيفية معالجة حكومة أوباما وبايدن لتفشي وباء "اتش1 ان1" في 2009 واصفًا ردهما بإنه "ضعيف ومثير للشفقة".

وأكد "انظروا إلى استطلاعات الرأي إنها سيئة فعلا. الفارق الكبير هو أن الإعلام الرخيص الفاسد منحهما شيكا على بياض!".

ووجهت السيدة الأمريكية الأولى السابقة في افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي انتقادا إلى ترامب معتبرة أنه رئيس غير كفؤ يُظهر "افتقاراً تاماً للتعاطف"، وداعية الى انتخاب خصمه الديموقراطي جو بادين في اقتراع الثالث من نوفمبر.

ويتوقع أن يلقي الرئيس السابق باراك أوباما كلمة مساء الأربعاء لدعم ترشيح نائبه السابق جو بايدن الذي يتصدر استطلاعات الرأي وفقًا لموقع "ريل كلير بوليتيكس".