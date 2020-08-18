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السعودية تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس عن بُعد من بلدانهم

06:08 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
السعودية تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس عن بُعد من بلدانهم

وزارة التعليم السعودية

الرياض - (د ب أ)

قررت وزارة التعليم السعودية، السماح للمعلمين والمعلمات الأجانب الذين لم تسمح لهم الظروف بالعودة إلى المملكة بتقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسية عن بُعد من بلدانهم، بسبب استمرار فيروس كورونا.

وأصدر نائب وزير التعليم، عبدالرحمن العاصمي توجيهًا بأن تُمكن المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المعلمين والمعلمات الأجانب من استخدام منصاتها الإلكترونية لتقديم هذه الدروس والأنشطة للطلاب.

وشملت توجيهات نائب الوزير،طبقًا لصحيفة "المدينة اونلاين" اليوم الثلاثاء أن يقوم مديرو الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالإشراف ومتابعة أداء المعلمين والمعلمات وأن تتولى مكاتب التعليم الأهلي تقييم الوضع ورفع تقارير بها إلى وكالة التعليم العام الأهلي.

وتؤكد الخطوط الجوية السعودية أن الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.

وزارة التعليم السعودية الرياض فيروس كورونا

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