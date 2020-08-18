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الصين تعارض بشدة التصعيد الأمريكي ضد "هواوي"

05:44 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الصين تعارض بشدة التصعيد الأمريكي ضد "هواوي"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

الصين - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الثلاثاء، إن الصين تعارض بشدة تعمد الولايات المتحدة تشويه صورة شركة هواوي والشركات الصينية الأخرى وقمعها.

وأضاف جيان في تصريح اليوم، ردا على تصعيد وزارة التجارة الأمريكية للحظر المفروض على شركة هواوي، "أنه كلما كان قمع الولايات المتحدة لشركة هواوي والشركات الصينية الأخرى أكثر هستيرية، كلما أثبت ذلك نجاح هذه الشركات، متابعا "العديد من الشركات الناجحة في دول أخرى في التاريخ لها تجارب مماثلة، وهذه الممارسات من قبل الولايات المتحدة كانت وستقابل معارضة ومقاومة على نطاق واسع من قبل دول أخرى".

وحث جيان الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح أخطائها على الفور، والتوقف عن الافتراء على الصين، وعن قمع الشركات الصينية، مؤكدا أن الحكومة الصينية ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

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