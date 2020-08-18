واشنطن: ملتزمون بتسوية تضمن عدم تهديد أفغانستان لأمريكا وحلفائها

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكدت الولايات المتحدة، استمرار التزامها بتسوية سياسية في أفغانستان تنهي الصراع بها وتضمن ألا تشكل تلك الدولة مجددا تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها.

وأعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في سياق تهنئته للشعب الأفغاني بالاحتفال بالذكرى 101 للاستقلال، عن تقديره لصمود الشعب الأفغاني من أجل تقرير مصيره وشروعه في مرحلة جديدة لإنهاء 40 عامًا من الحرب.

ودعا بومبيو إلى مضاعفة الجهود من أجل أن تكون أفغانستان موحدة وديمقراطية وذات سيادة وعضوًا فعالاً في المجتمع الدولي.