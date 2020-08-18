أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

الرئيس اللبناني يشيد بتحقيق تحقيق العدالة بجريمة اغتيال رفيق الحريري

04:44 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الرئيس اللبناني يشيد بتحقيق تحقيق العدالة بجريمة اغتيال رفيق الحريري

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت- أ ش أ:

أشاد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه، معتبرًا أنه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات الجريمة البشعة والتي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

ودعا الرئيس اللبناني - في بيان له- جموع اللبنانيين إلى أن يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف رفيق الحريري ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تستهدف إثارة الفتنة. مضيفا: ".. لاسيما وأن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده".

وأعرب عون عن أمله في أن تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لبنانية لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أدانت أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين والتي وقعت في فبراير 2005 ، في حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية.

هذا المحتوى من

ميشال عون رفيق الحريري لبنان بيروت

الخبر التالى:

تعديل وزاري ضخم في إثيوبيا يطيح بوزير الدفاع بعد أيام من تقييد حركته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 25 جنيها