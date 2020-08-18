محكمة الحريري تدين واحدا من المتهمين في قضية الاغتيال

لاهاي- (بي بي سي):

أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله اللبناني سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة اعوام.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي "عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".