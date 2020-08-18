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مستشار الأمن الوطني الإماراتي يبحث مع رئيس الموساد آفاق التعاون الأمني

03:35 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
مستشار الأمن الوطني الإماراتي يبحث مع رئيس الموساد آفاق التعاون الأمني

الشيخ طحنون بن زايد

أبوظبي- (د ب أ):

استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، الثلاثاء، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور الإمارات حاليا.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، ناقش الجانبان "آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كورونا".

وأضافت أنهما "تطرقا في حديثهما إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية".

وشددت على أنه "سيكون للمعاهدة دور في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

الشيخ طحنون بن زايد الموساد الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين بنيامين نتنياهو

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