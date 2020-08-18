تونس: الغنوشي يتصدر قائمة أسوأ الشخصيات السياسية

وكالات:

تصدّر رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة التونسي، راشد الغنوشي، قائمة أسوأ السياسيين في تونس وأكثر شخصية لا يثق فيها التونسيون، ولا يريدون أن تلعب أي دور سياسي في البلاد.

واختار 67 بالمائة من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" المتخصصة بالتعاون مع "صحيفة المغرب"، ونشرت نتائجه الثلاثاء، راشد الغنوشي كأكثر شخصية سياسية في البلاد لا يثقون فيها.

وبخصوص المستقبل السياسي للشخصيات التونسية، أكد 74 بالمائة من المستجوبين أنهم لا يريدون أن يلعب الغنوشي دورا مهما في مستقبل البلاد، وذلك وفقا لنفس الاستطلاع الذي جرى هذا الشهر.

وهذه المرة الخامسة على التوالي التي يحوز فيها الغنوشي على مرتبة الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين والتي يجب أن لا تلعب أي دور مهمّ في البلاد، وهو ما يعكس عدم الرضا الشعبي على أدائه على رأس البرلمان وعلى نشاطاته الداخلية وتحركاته وعلاقاته الخارجية، ووجود مخاوف على البلاد والمجتمع من مشروع الإسلام السياسي الذي يحمله ويسعى لتنفيذه، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

في المقابل، تصدّر الرئيس قيس سعيّد مؤشر الثقة لدى التونسيين بنسبة 54 بالمائة متبوعا بالقيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكّي بنسبة 43 بالمائى، بينما تدحرج رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ من المركز الثالث إلى الثامن، بسبب تهم الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه ودفعته على الاستقالة من منصبه.