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اغتيال الحريري: لا دليل على تورط قيادة حزب الله أو الحكومة السورية

12:57 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اغتيال الحريري: لا دليل على تورط قيادة حزب الله أو الحكومة السورية

جلسة النطق بالحكم في اغتيال رفيق الحريري

لاهاي- (بي بي سي):

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي إنه ليس هناك أي دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو الحكومة السورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وانطلقت، قبل قليل، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي.

ويحاكم في القضية 4 أشخاص، غيابياً، يشتبه في انتمائهم إلى جماعة حزب الله اللبنانية.

وإثر حالة الغضب التي تبعت عملية الاغتيال، عام 2005، اضطرت سوريا آنذاك إلى سحب قواتها بعدما ظلت في لبنان نحو 29 عاماً.

ونفى حزب الله والحكومة السورية أي تورط لهما في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا آخرين.

وأصيب أكثر من 220 شخصا بعد انفجار شاحنة مليئة بالمتفجرات، أثناء مرور موكب الحريري على طول كورنيش بيروت المطل على البحر.

ولا يعرف مكان المتهمين الأربعة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

ولم يعلق أي منهم على المحاكمة. ولكنّ المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنهم قالوا إن الاتهامات اعتمدت على أدلة ظرفية ولا تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك.

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