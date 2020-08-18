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إسبانيا: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على أفراد من بيلاروسيا

11:11 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
إسبانيا: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على أفراد من بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي

مدريد- أ ش أ:

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بأعمال العنف وتزوير الانتخابات في بيلاروسيا.

وقالت غونزاليس لايا ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع في بيلاروسيا غدا الأربعاء، مضيفة أن أوروبا تعتقد أن هناك مجالا للعقوبات ليس ضد الدولة أو ضد مواطنيها، ولكن ضد الأفراد الذين حرضوا على العنف أو على تزوير عملية الانتخابات.

يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات في بيلاروسيا بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات يوم 9 أغسطس الجاري، حيث وقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات المصابين.

دعا عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم المحتجين، كما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب "انتهاك حقوق الإنسان".

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