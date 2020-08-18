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وزير إسرائيلي: لم نغير موقفنا الخاص بتفوقنا العسكري النوعي في المنطقة

10:56 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
وزير إسرائيلي: لم نغير موقفنا الخاص بتفوقنا العسكري النوعي في المنطقة

وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين

تل أبيب- (بي بي سي):

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم، إن بلاده لم تغير سياستها المعارضة لبيع الولايات المتحدة أسلحة متطورة لدول عربية من شأنها أن تقلص التفوق العسكري الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية جاء فيه أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، الذي تم برعاية أمريكية، الأسبوع الماضي، تضمن بندا يجيز تزويد أبوظبي بمقاتلات أمريكية من طراز إف-35، وطائرات إسرائيلية مسيرة بالغة التطور.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في القدس على تقرير الصحيفة، حتى الآن، ولكن الولايات المتحدة تلتزم، بموجب تفاهمات أبرمت منذ عقود، بالامتناع عن بيع أية أسلحة لدول الشرق الأوسط من شأنها الإضرار "بالتفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.

وقال كوهين، المراقب بمجلس الوزراء الأمني المصغر بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن المجلس لم يناقش أي تغييرات بشأن سياسة التميز العسكري النوعي وإن إسرائيل لم توافق على أي تغييرات من جانب الولايات المتحدة.

وقال لهيئة البث الإسرائيلية "لا علم لي بأي تغيير بموقف وسياسة دولة إسرائيل ... أقول لكم إن إسرائيل لم تعط موافقتها على تغيير هذا الترتيب".

ورفض كوهين التطرق للإمارات التي لا تمتلك القدرة، حاليا، على شراء طائرات إف-35 والتي قالت إدارة ترامب إنها ستبرم معها صفقة سلاح جديدة لم تحدد تفاصيلها، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الخميس الفائت.

هذا المحتوى من

BBC
إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل

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