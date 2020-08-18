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اليونان: إصابة 9 شرطيين بكورونا.. وإجمالي الحالات يتخطى 7 آلاف

10:48 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اليونان: إصابة 9 شرطيين بكورونا.. وإجمالي الحالات يتخطى 7 آلاف

فيروس كورونا

أثينا- أ ش أ:

قال رئيس نقابة الشرطة المحلية في اليونان ثيودوروس تسيريديس، إن اختبارات 9 من ضباط الشرطة العاملين في مدينة "ثيسالونيكي" الساحلية الشمالية، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أنه بعد قلقه من الإصابات بين الضباط، بعث تسيريديس برسالة إلى وزيري الصحة وحماية المواطن، يطلب فيها إجراء فحص إلزامي لجميع الضباط الذين يعودون إلى العمل بعد إجازتهم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في اليونان 7222 حالة، تعافى منهم 4123 بينما توفي 230 شخصا منذ بداية الجائحة.

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فيروس كورونا اليونان كوفيد19

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