أفغانستان: سقوط صواريخ قرب الحي الدبلوماسي في كابول

كابول- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري صباح الثلاثاء أن عدة صواريخ سقطت في العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت وكالة "خامه برس" الإخبارية المحلية بأن عدة صواريخ سقطت في منطقة شاش داراك قرب وزارة الدفاع.

وأوضحت أن وزارة الداخلية أكدت إطلاق عدة صواريخ على كابول، دون تحديد مصدرها.

ولم يتم الكشف عما إذا كان ذلك أسفر عن سقوط ضحايا حتى الآن، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل.