حرس السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب صيد

وكالات

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن خفر السواحل الإماراتي حاول، في وقت متأخر من أمس الاثنين، إيقاف ثمانية قوارب صيد انتهكت المياه الإقليمية للدولة في شمال غرب جزيرة صير بو نعير.

ونقلت الوكالة عن جهاز حماية المنشآت الحيوية القول: "تم تحريك ثلاثة زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود ثمانية قوارب صيد مخالفة".

وأضافت الوكالة: "قامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك".