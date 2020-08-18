289 ألف إصابة بكورونا في باكستان

إسلام أباد- (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 289 ألفا و606 حالات.

وذكرت قناة "جيو نيوزط الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و184 حالة.

وأوضحت القناة الباكستانية أنه تم تسجيل 126 ألفا و425 حالة إصابة في إقليم (السند) في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم (البنجاب) 95 ألفا و447 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم (بلوشستان) تسجيل 12 ألفا و321 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.