"ترامب يعرض أرواحنا للخطر".. بيرني ساندرز يعلن تأييده لبايدن

واشنطن- (د ب أ):

أعلن السيناتور اليساري، بيرني ساندرز، يوم الاثنين تأييده لجو بايدن، ليكون مرشحًا للحزب الديمقراطي الأمريكي للرئاسة، بينما حذر من أن الرئيس دونالد ترامب "يقودنا إلى مسار الاستبداد".

وخاطب ساندرز مؤيديه التقدميين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الجوانب الرئيسية لجدول أعمالهم قد انتقلت من الهامش إلى التيار الرئيسي، بما في ذلك الأفكار المتعلقة بإصلاح الرعاية الصحية.

وقال ساندرز خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي جرى افتراضيا في الغالب: "إذا تم إعادة انتخاب دونالد ترامب، سيتبدد كل التقدم الذي حققناه".

وقال إن ديمقراطية البلاد واقتصادها باتا على المحك في الانتخابات المقبلة.

وأضاف: "الرئيس ليس تهديدًا فحسب لهذه الديمقراطية، لكنه من خلال رفض العلم، فإنه يعرض أرواحنا وصحتنا للخطر"، منتقدا تعامل البيت الأبيض مع جائحة فيروس كورونا.