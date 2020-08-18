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"ما نحصل عليه هو الفوضى".. ميشيل أوباما تتعاطف مع ضحايا كورونا وتنتقد ترامب

07:17 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
"ما نحصل عليه هو الفوضى".. ميشيل أوباما تتعاطف مع ضحايا كورونا وتنتقد ترامب

ميشيل أوباما

واشنطن- (د ب أ):

أكدت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، مساء الاثنين أنه يتعين على البلاد إبداء التعاطف، حيث أعربت عن تعاطفها مع الأشخاص الذين يعانون من جائحة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية، بينما انتقدت الرئيس دونالد ترامب.

وقالت ميشيل في رسالة مسجلة بالفيديو لمؤتمر الحزب الديمقراطي: "عندما ننظر إلى هذا البيت الأبيض من أجل التماس بعض القيادة أو العزاء أو أي مظهر من مظاهر الثبات، فإن ما نحصل عليه هو الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف".

وأضافت: "دونالد ترامب هو الرئيس الخطأ لبلادنا".

وتابعت: "إذا كان لدينا أي أمل في إنهاء هذه الفوضى ، فعلينا التصويت لجو بايدن لأن حياتنا تعتمد على ذلك".

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