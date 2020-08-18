جمهوريون يعلنون دعمهم لبايدن في مؤتمر الحزب الديمقراطي

واشنطن - (د ب أ)

أبدى عدد من الجمهوريين، وميشيل أوباما وبروس سبرينجستين، دعمهم للديمقراطيين مع إطلاق الحزب لمؤتمره الوطني، اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يتوج ذلك بترشيح جو بايدن رسميًا لانتخابات الرئاسة.

وبوصفه أول مؤتمر لاختيار مرشح في عصر جائحة كورونا، تم تعديل صيغة الحضور الشخصي وسوف يصبح الآن حدثًا رقميًا إلى حد كبير يفتقد الحشود المفعمة بالحماس والجداول الزمنية المزدحمة في السنوات الماضية.

ونشر بايدن تغريدة عبر تويتر قبل انطلاق الحدث: "ربما نكون بعيدين جسديًا، لكن الديمقراطيين سيأتون معا هذا الأسبوع من شتى أنحاء البلاد لوضع رؤيتنا لأمريكا أفضل".

ويتضمن متحدثو المؤتمر يوم الاثنين كل من السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما والسيناتور بيرني ساندرز.

ومن المقرر أن تبدي ميشيل دعمها لبايدن.

ومن المقرر أن يتحدث أربعة جمهوريين بارزين في الحدث، في مؤشر على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبب في استياء بعض شخصيات حزبه.

وسوف يجري بث خطابات بايدن وشريكته المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس والساسة الديمقراطيين البارزين والنجوم الصاعدة في الحزب يوميا في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس.

وسوف تشهد الأمسية كلمات لأشخاص انتفضوا لمواجهة الأزمات التي تواجهها الأمة، حيث "يواصل وباء كورونا انتشاره، وبقاء عشرات الملايين من الأشخاص عاطلين عن العمل، ومواجهة أمريكا للظلم العنصري الذي أدى إلى تهميش الكثيرين"، وفقا لموقع المؤتمر.

ومن المقرر أن تدخل كامالا هاريس، التاريخ باعتبارها أول شخص من ذوي البشرة السمراء يقبل ترشيح الحزب لمنصب نائب الرئيس يوم الأربعاء. وسوف تكون أيضًا أول شخصية أمريكية آسيوية يتم اختيارها.

ويأتي الترشيح الرسمي لبايدن بعد ذلك بيوم واحد، أي يوم الخميس.

وقال الحزب إن بايدن، نائب الرئيس السابق، "سوف يتحدث عن رؤيته لتوحيد أمريكا لإخراجنا من الفوضى والأزمات المستمرة".

وتشمل قائمة من يدلون بكلماتهم هذا الأسبوع أيضا الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، وعروضا موسيقية من بيلي إيليش وجون ليجند.

يذكر أن مؤتمر الحزب الجمهوري سيبدأ في 24 أغسطس.