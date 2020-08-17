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مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل النائبة عن بورتوريكو بعد اتهامها في قضية فساد

09:25 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل النائبة عن بورتوريكو بعد اتهامها في قضية فساد

أف بي آي

سان خوان - (أ ش أ):

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، اليوم الاثنين، النائبة عن بورتوريكو ماريا ميلاجروس شاربونييه، بعد اتهامها في قضية فساد كبرى يُشتبَه كذلك بتورط نجلها وزوجها ومساعد آخر لها فيها.

وقال المدعي الأمريكي ستيفن مولدرو، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنه يُشتبَه في تلقي شاربونييه رشوة بقيمة 100 ألف دولار بعد زيادة أجر أحد مساعديها من 800 دولار كل أسبوعين إلى حوالي 3000 دولار، ثم تلقت ما بين 1000 إلى 1500 دولار في المقابل عن كل راتب.

وتواجه شاربونييه اتهامات من بينها السرقة، وغسيل الأموال، وعرقلة سير العدالة.

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إف بي آي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بورتوريكو قضية فساد

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