بلومبرج: طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام بأخرى مسيرة

وكالات

ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء الأمريكية، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كادت أن تصطدم بطائرة مسيرة.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن مصادر قولها، إن الجهاز الملون بالأصفر والأسود ويشبه الصليب، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير.

وأفادت الوكالة بأن الخدمة السرية لم ترد على طلب لتأكيد التقارير.

ووفقًا لبلومبرج، فقد شاهد عدد من الركاب على متن الطائرة الرئاسية، الواقعة التي حدثت قبل وقت قصير من هبوطها.

وفقًا لبيانات المجلس الوطني لسلامة النقل، فإن هناك عدد قليل من الحالات التي ضربت فيها طائرات بدون طيار طائرات أخرى، لكن لم يسفر أي منها عن حادث أو إصابات خطيرة.

وأحالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، الأسئلة حول الحادث إلى الخدمة السرية، التي لم تستجب لطلبات الوسائل الإعلامية بتأكيد تفاصيل الواقعة، كما أحالت إدارة الطيران الفيدرالية طلبات الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأمريكية.

وبموجب اللوائح الفيدرالية الحالية، يقتصر تحليق الطائرات بدون طيار على مرأى من المشغل ولا يزيد ارتفاعها على 400 قدم (122 مترا) فوق سطح الأرض دون أي استثناءات، علما أن نماذج تلك الطائرات الأكثر شيوعا مزودة ببرامج صممت خصيصا لمنع الرحلات الطويلة المدى.