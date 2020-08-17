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وزير الإعلام اليمني يدين الهجمات الإرهابية العشوائية لمليشيا الحوثي على السعودية

08:32 م الإثنين 17 أغسطس 2020
وزير الإعلام اليمني يدين الهجمات الإرهابية العشوائية لمليشيا الحوثي على السعودية

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

عدن - (أ ش أ):

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بهدف الإضرار المتعمد بالمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية‏.

وأكد وزير الإعلام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأثنين، أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، واعتباره ضوء أخضر لمواصلة تصدير الأسلحة للمليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية‏.

وأشار الأرياني أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها المليشيا الحوثية على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية، جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي المليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

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