الأمم المتحدة: لا يمكن للبنان الاعتماد على المساعدات دون إصلاحات

نيويورك - (أ ش أ):

أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن مجموعة الدعم الدولية قلقة من تفاقم أزمة لبنان، مشددة أنه لا يمكن للبنان الاعتماد على المساعدات الدولية من دون إجراء إصلاحات.

وأشارت الأمم المتحدة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إلى أن ردود فعل المسؤولين في لبنان على تحذيراتها "مخيبة للآمال".

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن وزراء مالية مجموعة السبع ناقشوا تقديم الدعم للشعب اللبناني.

ووافق وزراء مالية مجموعة السبع على دراسة خيارات إضافية للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تجميد الديون الرسمية إلى 2021.

ووجّه وزراء المالية الدعوة إلى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين لتنفيذ كامل لمبادرة مجموعة العشرين بشأن تعليق سداد ديون الدول الفقيرة.