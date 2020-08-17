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ميليشيا الحوثي تطلق مقذوفا عسكريا على قرية حدودية سعودية

07:35 م الإثنين 17 أغسطس 2020
ميليشيا الحوثي تطلق مقذوفا عسكريا على قرية حدودية سعودية

ميليشيا الحوثي

الرياض - (أ ش أ):
صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، اليوم الاثنين، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.
أضاف وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أنه نتج عن المقذوف تضرر منزلين متجاورين، ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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